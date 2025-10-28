Sara Centelleghe uccisa a Costa Volpino con 67 forbiciate | chiesta una nuova perizia psichiatrica per il killer

Bergamo, 28 ottobre 2025 – A due giorni dall'anniversario del femminicidio, nuova udienza oggi in tribunale a Bergamo per il processo davanti alla Corte d'Assise per l'omicidio di Sara Centelleghe, uccisa con 67 forbiciate il 26 ottobre 2024, a 18 anni, mentre si trovava nella sua casa a Costa Volpino. Uccisa a forbiciate dal vicino, gli amici di Sara: “Era un’anima bella: perché?” Il gup aveva rinviato a giudizio Jashandeep Badhan, l' elettricista ventenne di origini indiane accusato di omicidio aggravato dalla crudeltà, dalla minorata difesa e perché commesso allo scopo di rapina (contestato anche questo reato perché l'elettricista prese il cellulare della vittima). 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Sara Centelleghe uccisa a Costa Volpino con 67 forbiciate: chiesta una nuova perizia psichiatrica per il killer

