Sanzioni più basse per chi registra il contratto di locazione in ritardo

L'Agenzia delle Entrate diventa più benevola con i contribuenti in ritardo a registrare il contratto di locazione con durata pluriennale. La decisione non costituisce una novità assoluta, perché, in un certo senso, è come se l'ente facesse propria una prassi giurisprudenziale ormai consolidata: la sanzione, adesso, viene calcolata solo e soltanto sull'imposta di registro relativa al primo anno di affitto, non sulle quote dovute complessivamente per tutta la durata del contratto di locazione. Un cambio di passo molto importante che porta ad un'inevitabile riduzione della sanzione che i più sbadati devono versare.

