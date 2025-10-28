Santone o moda? Ascesa e caduta di Postecoglou e della Ange Ball

Arrivato da sconosciuto, diventato rapidamente un allenatore di riferimento in Premier e altrettanto rapidamente fatto fuori da un calcio che in fondo non l'ha mai digerito fino in fondo: storia di un tecnico che divide, e che ordinario non è mai stato. 🔗 Leggi su Gazzetta.it © Gazzetta.it - Santone o moda? Ascesa e caduta di Postecoglou e della Ange Ball

