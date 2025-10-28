Santi e storie della città di Bari

Sabato 1 novembre – ore 17.30Bari VecchiaSanti e Storie della Città di BariUn itinerario tra sacro e profano, dove le edicole votive raccontano secoli di fede popolare, superstizioni e arte.Passeggeremo tra vicoli, corti e chiese antiche, alla scoperta delle mille anime di Bari vecchia: dalle vie. 🔗 Leggi su Baritoday.it

