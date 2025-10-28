Sant’Angelo la campionessa Stefania Bianchini benedice la palestra di pugilato nelle case Aler
Sant’Angelo Lodigiano, 28 ottobre 2025 – È stata inaugurata ieri, nel cuore del quartiere Pilota di Sant’Angelo Lodigiano, la palestra di pugilato “Uscire dall’angolo”. Il progetto, promosso dall’associazione sportiva Spartan Adamas Boxing Team col sostegno di Regione Lombardia e Aler Pavia-Lodi, ha trovato casa nei locali Aler rimasti inutilizzati per anni e ora completamente riqualificati. Alla cerimonia erano presenti l’assessore regionale alla Casa, Paolo Franco, la presidente di Aler Pavia-Lodi Monica Guarischi e il sindaco Cristiano Devecchi, insieme a numerosi cittadini e amministratori. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it
