Sant' Andrea ricorda don Renato Bertini
Porta Sant’Andrea ricorda don Renato Bertini. Lo farà venerdì 31 ottobre, alle ore 18, nella chiesa di San Gemignano ad Arezzo in occasione della Santa Messa per i cento anni dalla sua nascita, alla presenza del vessillo biancoverde.Fin dall’ordinazione sacerdotale nell'aprile del 1948, don. 🔗 Leggi su Arezzonotizie.it
Approfondisci con queste news
È successo nella zona dei giardinetti di Sant’Andrea a Treviso. - facebook.com Vai su Facebook
Don Renato Bertini, Sant'Andrea ricorda lo storico parroco - Venerdì 31 ottobre, alle ore 18, verrà celebrata la Santa Messa per i cento anni dalla sua nascita nella chiesa di San Gemignano. Secondo lanazione.it
Sant’Andrea omaggia San Francesco e ricorda la Giostra di Pertini - Domenica 29, nella sede di via delle Gagliarde, la serata in ricordo della giostra straordinaria vinta 40 anni ... Da lanazione.it
Sant’Andrea Kim Taegon/ Oggi, 20 settembre 2024, si ricorda missionario primo martire della Corea del Sud - Tutti gli anni il 20 settembre ricorre la celebrazione di Sant'Andrea Kim Taegon, il missionario primo martire della Corea del Sud Il 20 settembre di ogni anno la Chiesa Cattolica celebra Sant’Andrea ... Secondo ilsussidiario.net