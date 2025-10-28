Sant’Agnello penisola sorrentina | Spaccia perché ha perso il lavoro 53enne arrestato dai Carabinieri

Disoccupato 53enne arrestato a Sant’Agnello con sei dosi di cocaina: “Volevo solo guadagnare qualcosa per sopravvivere”. Ha perso il lavoro e questo è l’unico modo per sbarcare il lunario: lo ammette quasi mortificato il 53enne stabiese, arrestato ieri sera dai Carabinieri. Incensurato, mai una grana con la giustizia, l’uomo è stato notato dai militari della stazione di Sant’Agnello in Piazza Matteotti, davanti alla fermata della circumvesuviana. Camminava verso un gruppo di tossicodipendenti e si è reso conto di essere seguito da due uniformi solo quando i suoi clienti si sono dileguati. Addosso nascondeva 6 dosi di cocaina, pronte per essere smerciate. 🔗 Leggi su Puntomagazine.it