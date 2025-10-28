Sansovini sul derby con il Montegranaro Sangiustese abbiamo preso le misure e nella ripresa è stata tutta un’altra cosa

È stata una partita a due facce: la Sangiustese ha vinto dopo essere stata messa in difficoltà dal Montegranaro nella prima parte. "Nel primo tempo - ricorda Marco Sansovini, allenatore della Sangiustese - abbiamo subito la pressione, avevamo preparato la gara in un certo modo mentre gli avversari si sono schierati in maniera differente e noi abbiamo fatto fatica a prendere le misure. A ciò aggiungiamo che loro sanno giocare bene". Nella ripresa è cambiato qualcosa dopo avere chiuso in svantaggio (0-1) il primo tempo. "Abbiamo preso le misure e ci siamo organizzati, la ripresa è stata totalmente differente".

