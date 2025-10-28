Sansepolcro si prepara a festeggiare Halloween | venerdì 31 ottobre torna Borgo in Halloween nel centro storico
Arezzo, 28 ottobre 2025 – Il centro storico di Sansepolcro è pronto per accogliere anche quest'anno grandi e piccoli per una nuova e coinvolgente edizione di “Borgo in Halloween”, l'appuntamento organizzato per celebrare la notte più magica e misteriosa dell'anno. L'iniziativa, promossa dall'Associazione Centro Commerciale Naturale del Centro Storico in collaborazione con Confcommercio Valtiberina Toscana e Confesercenti Valtiberina e il sostegno del Comune di Sansepolcro, animerà le vie e le piazze del cuore cittadino venerdì 31 ottobre a partire dalle ore 16:00, con un ricco programma di eventi e intrattenimenti per tutte le età. 🔗 Leggi su Lanazione.it
