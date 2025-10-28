sansepolcro la cerimonia al sacrario dei caduti sloveni

Arezzo, 28 ottobre 2025 – Tradizionale cerimonia stamattina presso il Sacrario del cimitero urbano in onore dei caduti e prigionieri sloveni durante il secondo conflitto mondiale. L'ambasciata della repubblica dell'Europa centrale era rappresentata dal generale di brigata David Humar e dal ministro plenipotenziario Zorko Pelican. Che sono stati accolti da Antonello Antonelli, presidente del consiglio comunale di Palazzo delle Laudi. "ll solido legame che da anni unisce la Valtiberina alla Repubblica di Slovenia" ha detto Antonelli "vive oggi un nuovo capitolo. 🔗 Leggi su Lanazione.it

