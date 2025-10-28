Sansepolcro brinda al successo di BEVI | la città diventa capitale del vino italiano per un weekend

Arezzo, 28 ottobre 2025 – La qualità e l’eccellente organizzazione ripagano sempre. E il premio è puntualmente arrivato, tanto che Sansepolcro – nota per Piero della Francesca, per Luca Pacioli e per le sue tradizioni fatte di balestra, di bandiera e di merletto – si è ritrovata a essere per un fine settimana la “città del vino”, con il Borgo Palace Hotel nelle vesti di quartier generale della situazione che ha registrato il gradito “sold out” e oltre un migliaio complessivo nell’arco della giornata. Ma non è soltanto questo il vero motivo del grande successo riscosso da “B.E.V.I. – Borgo Eccellenze Vinicole Italiane”, evento inedito che però ha subito fatto presa nel gradimento della gente di Sansepolcro e del circondario. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Sansepolcro brinda al successo di “B.E.V.I.”: la città diventa capitale del vino italiano per un weekend