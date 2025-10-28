Sannio Acque Forgione Eic | Diniego parziale Corte dei Conti non rappresenta ostacolo gravoso
Tempo di lettura: < 1 minuto "Il diniego parziale della Corte dei Conti rispetto alla delibera approvata dal Comune di Solopaca circa l'adesione alla costituenda società Sannio Acque srl non rappresenta un ostacolo gravoso ai fini del raggiungimento dell'obiettivo amministrativo. L'indirizzo politico-amministrativo espresso è chiaro. Dal punto di vista giuridico, così come prevede la norma, torneremo in Consiglio comunale presto, anche alla luce delle controdeduzioni analitiche inviate dall'Ente idrico campano rispetto ai rilievi della magistratura contabile, per approvare un nuovo provvedimento.
