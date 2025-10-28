Sannio Acque Cacciano Pd | La delibera della Corte dei Conti conferma il fallimento della gestione mastelliana

Tempo di lettura: 2 minuti " L'intervento della Corte dei Conti sulla partecipazione del Comune di Solopaca alla costituenda società Sannio Acque S.r.l. rappresenta l'ennesima conferma di un metodo politico-amministrativo segnato da approssimazione, autoreferenzialità e scarsa trasparenza, caratteristiche ormai distintive della gestione Mastelliana in tutto il Sannio". Così in una nota stampa Giovanni Cacciano, candidato per il Partito Democratico alle elezioni regionali in Campania del 23 e 24 novembre. "I giudici della Corte dei Conti – evidenzia Cacciano – hanno, infatti, rilevato gravi carenze nella procedura di consultazione pubblica prevista dal Testo Unico sulle Società Partecipate

