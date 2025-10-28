Sanità mano tesa dai privati

Anch’io, 84enne, sono in lista di attesa per visita oculistica e Oct con tempi lunghissimi. Essendo necessaria per l’intervento di cataratta ho fatto ricorso alla medicina privata. I tempi sono risultati quasi immediati e le spese, molto alte, sono state coperte da un’assicurazione volontaria a 100 euro al mese. Forse l’accorpamento di tutta l’assistenza e la previdenza in un unico carrozzone Inps ha determinato queste situazioni. Francesco Centola Risponde Beppe Boni C’è da chiedersi come mai tanti anziani sono appesi alla speranza di una visita specialistica che arriva con ritardi infiniti. È il motivo per il quale anche in questo spazio trovano cittadinanza sempre più spesso segnalazioni di disagio. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it