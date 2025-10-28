Sanità mano tesa dai privati
Anch’io, 84enne, sono in lista di attesa per visita oculistica e Oct con tempi lunghissimi. Essendo necessaria per l’intervento di cataratta ho fatto ricorso alla medicina privata. I tempi sono risultati quasi immediati e le spese, molto alte, sono state coperte da un’assicurazione volontaria a 100 euro al mese. Forse l’accorpamento di tutta l’assistenza e la previdenza in un unico carrozzone Inps ha determinato queste situazioni. Francesco Centola Risponde Beppe Boni C’è da chiedersi come mai tanti anziani sono appesi alla speranza di una visita specialistica che arriva con ritardi infiniti. È il motivo per il quale anche in questo spazio trovano cittadinanza sempre più spesso segnalazioni di disagio. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
News recenti che potrebbero piacerti
Un uomo umile che ha trasformato il suo impegno nella sanità in un autentico spirito di servizio, questo è Tommaso Gioia. Un uomo che, nel corso degli anni, non si è mai tirato indietro nel tendere la mano a chi aveva bisogno, con particolare attenzione ai più - facebook.com Vai su Facebook
Sanità, mano tesa dai privati - Anch’io, 84enne, sono in lista di attesa per visita oculistica e Oct con tempi lunghissimi. Secondo msn.com
Cistoscopio per Urologia, un nuovo dono dai privati a Fermo. Mano tesa dalla Videx, cresce il sostegno delle imprese al servizio pubblico - 500 esami endoscopici e ormai si punta sempre più sul connubio pubblico- Secondo corriereadriatico.it