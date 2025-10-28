Sanità la Regione Puglia avvia mobilità e concorsi unici per infermieri e Oss

Con la pubblicazione da parte dell’Asl Bt della manifestazione di interesse alla mobilità extra-regionale del personale del comparto sanità, si completa il quadro delle misure messe in campo dalla Regione Puglia per rafforzare il personale del Sistema Sanitario Regionale.La Regione Puglia ha. 🔗 Leggi su Brindisireport.it

