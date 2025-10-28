Sanità | Forum Risk Management ad Arezzo un premio per l' innovazione basata sull' Ia

Arezzo, 28 novembre 2025 – Il Forum Risk management in Sanità dà appuntamento ad Arezzo Fiere e Congressi dal 25 al 28 novembre ad oltre 15mila professionisti, docenti, operatori sanitari. Particolare spazio sarà dato all'uso dell'Ia. Il Forum Risk management, infatti, già ricco di eventi che segneranno il cambiamento della Sanità pubblica e privata, tra le novità assegnerà il premio Award in Sanità: eccellenze a confronto. "Il premio - afferma Vasco Giannotti, presidente Forum Risk Management in Sanità - intende valorizzare i progetti svolti all'interno di aziende sanitarie pubbliche che fanno uso dell'Intelligenza artificiale (Ia) e si distinguono per un'elevata innovazione, un impatto clinico ed organizzativo dimostrato e un potenziale di miglioramento della vita dei pazienti e dei cittadini". 🔗 Leggi su Lanazione.it

