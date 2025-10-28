Sanità dell' Umbria l' annuncio della Regione | 2,7 milioni di euro per rinnovare le attrezzature
Nuovi fondi per la sanità dell'Umbria. La Regione annuncia l’assegnazione di 2,7 milioni di euro “per interventi urgenti di rinnovo e ammodernamento delle dotazioni tecnologiche e infrastrutturali delle strutture sanitarie del territorio”. Palazzo Donini spiega che le risorse “presenti nel. 🔗 Leggi su Perugiatoday.it
Altri contenuti sullo stesso argomento
Benvenuti! Oggi in Moretti sono con noi sanitarie ed ortopedie di Umbria, Toscana e Liguria per Moretti Day! Una giornata in pieno stile Moretti: in cui conoscerci di persona, dedicarsi alla formazione e scoprire in ogni dettaglio i nostri prodotti. Buon lavoro a K - facebook.com Vai su Facebook
Umbria regione "rosa". Per 30 anni governata solo da donne, un numero superiore a tutte le altre Regioni messe insieme - è la nuova presidente dell'Umbria e conferma un trend ormai consolidato: la Regione al cuore ... Segnala huffingtonpost.it