Sanità dell' Umbria l' annuncio della Regione | 2,7 milioni di euro per rinnovare le attrezzature

Perugiatoday.it | 28 ott 2025

Nuovi fondi per la sanità dell'Umbria. La Regione annuncia l’assegnazione di 2,7 milioni di euro “per interventi urgenti di rinnovo e ammodernamento delle dotazioni tecnologiche e infrastrutturali delle strutture sanitarie del territorio”. Palazzo Donini spiega che le risorse “presenti nel. 🔗 Leggi su Perugiatoday.it

