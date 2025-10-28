Sanità aumenti stipendi 2025 fino a 172 euro al mese | ecco da quando

Stipendi in aumento fino a 172 euro al mese per 13 mensilità a favore dei dipendenti della Sanità con il rinnovo del contratto 2022-2024, insieme a una serie di arretrati. In più, nero su bianco è stata inserita la sperimentazione della settimana corta di quattro giorni per 36 ore di lavoro e l’introduzione di una nuova figura, quella dell’assistente degli infermieri che si occuperà del supporto medico e organizzativo dei pazienti. Sono queste le principali novità in arrivo per infermieri e personale non medico con il rinnovo del Ccnl avvenuto nella giornata del 27 ottobre 2025 nella sede dell’Aran. 🔗 Leggi su Lettera43.it © Lettera43.it - Sanità, aumenti stipendi 2025 fino a 172 euro al mese: ecco da quando

