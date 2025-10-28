Sangue sangue ovunque Il racconto choc dell' ex comandante sul caso di Garlasco
L'ex maresciallo Francesco Marchetto, ex comandante della stazione dei carabinieri di Garlasco, quel 13 agosto 2007 è entrato nell'abitazione di via Pascoli a Garlasco dove, nelle ore precedenti, era stata uccisa Chiara Poggi. " Io sicuramente vengo chiamato dopo che Alberto Stasi si è presentato in caserma, dopo la chiamata al 118. Arrivo sulla scena non più tardi delle 5 ", ha dichiarato l'ex militare a Lo Stato delle Cose, su Rai Tre. Marchetto ha subito un processo ed è stato condannato per falsa testimonianza proprio nell'ambito del caso Garlasco. " Mi sono messo i calzari, mi sono infilato i calzari perché erano finiti i guanti, sono entrato in questa casa e c’era tutto il sangue lungo il percorso fino alla scala che porta giù in cantina. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it
Argomenti simili trattati di recente
A Foggia un premio ai donatori di sangue e midollo osseo. Presentata la nuova autoemoteca - facebook.com Vai su Facebook
FIDAS POTENZA: GIORNATA STRAORDINARIA DI RACCOLTA SANGUE IN MEMORIA DI ANTONIETTA LABANCA - X Vai su X
"Sangue, sangue ovunque". Il racconto choc dell'ex comandante sul caso di Garlasco - Il maresciallo Marchetto, che è stato oggetto di un procedimento giudiziario, ha ripercorso quel pomeriggio di agosto 2007 quando è entrato nella villetta di via Pascoli ... Da ilgiornale.it
Garlasco in tv, “Sangue, ferocia e cattiveria”: il racconto terrificante del testimone - L’ex comandante della stazione dei carabinieri di Garlasco parla della scena del delitto di quel tragico 13 agosto del 2007, quando fu uccisa Chiara Poggi ... Scrive libero.it
Il racconto choc di Feltri a Fuori dal Coro: "Aggredito da due immigrati, un cazzotto mostruoso!" - Vittorio Feltri aggredito sotto casa: il giornalista racconta l’attacco a Fuori dal Coro e solleva il tema della sicurezza. Da notizie.it