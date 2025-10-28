Sangue sangue ovunque Il racconto choc dell' ex comandante sul caso di Garlasco

L'ex maresciallo Francesco Marchetto, ex comandante della stazione dei carabinieri di Garlasco, quel 13 agosto 2007 è entrato nell'abitazione di via Pascoli a Garlasco dove, nelle ore precedenti, era stata uccisa Chiara Poggi. " Io sicuramente vengo chiamato dopo che Alberto Stasi si è presentato in caserma, dopo la chiamata al 118. Arrivo sulla scena non più tardi delle 5 ", ha dichiarato l'ex militare a Lo Stato delle Cose, su Rai Tre. Marchetto ha subito un processo ed è stato condannato per falsa testimonianza proprio nell'ambito del caso Garlasco. " Mi sono messo i calzari, mi sono infilato i calzari perché erano finiti i guanti, sono entrato in questa casa e c’era tutto il sangue lungo il percorso fino alla scala che porta giù in cantina. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

