Sanae Takaichi e Donald Trump hanno firmato un accordo sulle terre rare

Nel corso della sua visita ufficiale in Asia, Donald Trump ha incontrato la nuova premier giapponese Sanae Takaichi. Durante il meeting i due hanno firmato un accordo commerciale, al fine di assicurarsi l’approvvigionamento reciproco di terre rare, indispensabili per l’industria tecnologica. Stati Uniti e Giappone, in realtà, dipendono dalla Cina, che domina il settore e che controlla l’esportazione, limitandola molto. La nuova intesa, che aumenterà la collaborazione tra i due Paesi, intende rendere più semplice l’approvvigionamento di queste risorse. Occorreranno, in ogni caso, altri negoziati per delineare meglio i dettagli della partnership. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it © Metropolitanmagazine.it - Sanae Takaichi e Donald Trump hanno firmato un accordo sulle terre rare

