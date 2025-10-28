San Vittore Olona festa alla Casa Famiglia | Rebecca Repossini compie 103 anni

San Vittore Olona, 28 ottobre 2025 – C’è aria di festa alla Casa Famiglia della Fondazione Mantovani, dove nei giorni scorsi si è celebrato un traguardo straordinario: i 103 anni della signora Rebecca Repossini. Una vita lunga, piena e ancora oggi capace di donare sorrisi ed energia a chi le sta accanto. Circondata dall’affetto degli operatori, dei residenti e di tutta la comunità, Rebecca ha spento le sue candeline con la serenità e la grinta che da sempre la contraddistinguono. Un momento di autentica gioia, fatto di applausi, musica e commozione, che ha riempito la Casa Famiglia di emozione e riconoscenza. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

