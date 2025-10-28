San Siro Sala | Stiamo lavorando al rogito firma entro…

San Siro. Il futuro dello stadio di San Siro è sempre più vicino a una svolta. A confermarlo è stato Giuseppe Sala, sindaco di Milano, che questa mattina – a margine della cerimonia di inaugurazione del nuovo mercato comunale di via Rombon 34 – ha rilasciato un aggiornamento significativo sulla trattativa per la cessione delle aree dell’impianto a Inter e Milan: “ Siamo al punto di pensare che entro venerdì venga fatto il rogito. Ci stiamo lavorando in queste ore con il notaio e con le squadre “, ha dichiarato il primo cittadino, lasciando intendere che le parti stanno cercando di accelerare per arrivare alla firma ufficiale già entro la fine della settimana. 🔗 Leggi su Ilnerazzurro.it

