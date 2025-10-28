San Siro | Sala annuncia il rogito venerdì ma arriva la nuova diffida

“Siamo al punto di pensare che entro venerdì verrà fatto il rogito, stiamo lavorando in queste ore con il notaio, io spero che entro venerdì ci sia il rogito”. Così ieri il sindaco di Milano, Beppe Sala, ha risposto ieri a chi chiedeva a che punto fosse la vendita dello stadio di San Siro ai fondi di investimento che controllano Inter e Milan. Tuttavia due giorni fa il comitato Sì Meazza ha inviato ai tre notai che si stanno occupando dell’atto di vendita (Notari, Zabban, Rampolla) e al Consiglio Notarile di Milano, una formale diffida a procedere con la stipula, poiché parte di San Siro ospita un bene già tutelato (la Tribuna Ovest, già definita dalla Sovrintendenza “archivio esposto”) e quindi inalienabile. 🔗 Leggi su Lanotiziagiornale.it © Lanotiziagiornale.it - San Siro: Sala annuncia il rogito venerdì, ma arriva la nuova diffida

