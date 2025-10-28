San Siro il sindaco Sala annuncia la data del rogito Ecco quando avverrà il passaggio di proprietà

Inter News 24 San Siro, il sindaco di Milano Giuseppe Sala annuncia: la firma per il passaggio di proprietà attesa entro questa data precisa. La lunga trattativa per il futuro dello stadio di San Siro sembra essere giunta a un punto di svolta. Il sindaco di Milano, Giuseppe Sala, ha confermato che il rogito per il passaggio di proprietà dell’impianto potrebbe essere firmato entro la fine della settimana. Un passo decisivo che aprirebbe ufficialmente una nuova fase nella gestione del Meazza, storica casa di Inter e Milan. Il primo cittadino ha spiegato che nelle ultime ore sono in corso gli ultimi passaggi tecnici e legali con il notaio e con i rappresentanti delle due società, entrambe coinvolte nel processo di acquisizione attraverso la nuova società Stadio San Siro Spa, costituita appositamente per la gestione e la valorizzazione del complesso. 🔗 Leggi su Internews24.com © Internews24.com - San Siro, il sindaco Sala annuncia la data del rogito. Ecco quando avverrà il passaggio di proprietà

