San Siro il legale del Comune | Accordo più vantaggioso
Inter, l’avvocatura del Comune di Milano si è espressa sulla vendita di San Siro e delle aree limitrofe. Secondo il legale di Palazzo Marino, l’accordo sarebbe più vantaggioso per l’amministrazione comunale rispetto a quanto sarebbe stato consentito solo utilizzando la cosiddetta legge sugli stadi. Ecco le parole rilasciate dall’ avvocato Alberto L'articolo proviene da Il Primato Nazionale. 🔗 Leggi su Ilprimatonazionale.it
Approfondisci con queste news
San Siro, slitta il rogito? Un legale: “Che coincidenza Oaktree ceduta proprio mentre…” - facebook.com Vai su Facebook
San Siro, slitta il rogito? Un legale: “Che coincidenza Oaktree ceduta proprio mentre…” - X Vai su X
L'avv. Toffoletto: "San Siro, per il Comune accordo migliore rispetto a quanto consentito dalla Legge Stadi" - Alberto Toffoletto, avvocato dello studio ADVANT Nctm scelto dal Comune come legale nell’operazione di vendita del Meazza e delle aree limitrofe ai due club milanesi, ha espresso il suo parere nella r ... Come scrive msn.com
San Siro verso la vendita, il Comune detta le condizioni: più trasparenza, maxi parcheggio bici e spazio al calcio femminile - Il Consiglio comunale approva quattro ordini del giorno sulla vendita di San Siro: focus su mobilità sostenibile, legalità e pari opportunità ... Segnala affaritaliani.it
Massima trasparenza, più bici e calcio femminile: così il consiglio comunale “disegna” il nuovo stadio San Siro - Il consiglio comunale di Milano ha votato alcuni importanti provvedimenti per la realizzazione del nuovo stadio San Siro. Scrive milano.cityrumors.it