San Simone e San Giuda | storia e celebrazione il 28 ottobre
Chi erano San Simone e San Giuda. San Simone, noto anche come Simone il Cananeo o lo Zelota, è uno dei dodici apostoli di Gesù. Il suo soprannome, "lo Zelota", suggerisce che fosse un membro di un movimento ebraico che lottava contro l'occupazione romana della Palestina. Nonostante le poche informazioni su di lui nei Vangeli, è riconosciuto per la sua dedizione e il suo fervore religioso. San Giuda, spesso identificato come Taddeo, è un altro apostolo di Gesù. È noto per essere l'autore della Lettera di Giuda nel Nuovo Testamento, in cui esorta i cristiani a mantenere la fede e a resistere alle false dottrine. 🔗 Leggi su Quotidiano.net
AVVISI COMUNICATI IL 25/26 OTTOBRE Lunedì 27 Ottobre ? Ore 18.00 S. Messa ? Ore 19.00 Preparazione sacchetti Caritas (prima parte) Martedì 28 Ottobre – Ss. Simone e Giuda Apostoli ? Ore 9.00 S. Messa ? Ore 16.00 Distribuzione spe Vai su Facebook
