San Raffaele | i lavoratori dell’ospedale si fermano venerdì 31 ottobre | Pulizia e igiene indegne

Milano – I lavoratori dell'ospedale San Raffaele di Milano verso lo sciopero. La Rsu dell'Irccs annuncia "un'intera giornata" di protesta per venerdì 31 ottobre. Prevista anche una manifestazione. Il ritrovo, comunicano i rappresentanti sindacali, è alle 9.30 in via Olgettina 60, nel piazzale dell'ospedale. Da qui i lavoratori raggiungeranno attraverso il percorso pedonale la metropolitana a Cascina Gobba. La manifestazione. La seconda tappa della giornata sarà invece in piazza Duca d'Aosta davanti al Pirellone. E intorno alle 10.30 partirà un corteo fino al Palazzo della Regione Lombardia. "Infermieri, tecnici, professionisti sanitari, impiegati, personale di supporto andranno a rappresentare alle autorità che governano la sanità in Lombardia, il declino di una struttura che è sempre stata fiore all'occhiello della sanità regionale e che oggi, per politiche miopi della proprietà e della dirigenza, subisce un terribile declino", scrive la Rsu nella nota. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - San Raffaele: i lavoratori dell’ospedale si fermano venerdì 31 ottobre: "Pulizia e igiene indegne”

News recenti che potrebbero piacerti

San Raffaele, il parcheggio a pagamento per i lavoratori scatena la protesta dei sindacati UIL FPL Viterbo: “Inaccettabile pagare 15 euro per - facebook.com Vai su Facebook

“In un mese si sono dimessi 15 infermieri”: cosa sta succedendo al San Raffaele - Agli infermieri viene applicato un contratto con uno stipendio troppo basso e molti stanno scegliendo il pubblic ... Secondo milanotoday.it

San Raffaele, partite le prime 40 lettere di licenziamento: «Inevitabile» - Sono partite le prime lettere di licenziamento per i lavoratori del comparto dell'ospedale San Raffaele di Milano. Scrive milano.corriere.it

Protesta al San Raffaele. Il paradosso del contratto: "Gli infermieri scappano dal privato al pubblico" - In via Olgettina i sindacati minacciano sciopero: "Dimissioni in massa". Da ilgiorno.it