San Felice il Consiglio Comunale vota per la vendita della farmacia di Rivara

Lo scorso 27 ottobre il Consiglio comunale di San Felice sul Panaro ha approvato l’alienazione della farmacia comunale di Rivara, da esperire mediante procedura a evidenza pubblica, con il voto favorevole del gruppo di maggioranza “Noi Sanfeliciani” e il voto contrario del gruppo di opposizione. 🔗 Leggi su Modenatoday.it

