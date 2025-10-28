Samsung Tri-Fold | il prototipo pieghevole a tre schermi mostra il futuro degli smartphone

Il futuro degli smartphone pieghevoli prende forma — e si piega non una, ma due volte. Durante il Summit APEC CEO 2023, è stato esposto il Samsung Tri-Fold Phone: uno smartphone che, grazie a due cerniere, si trasforma da compatto telefono a un tablet da 10 pollici. L’annuncio, avvenuto durante il K-Tech Showcase all’ Air Dome del Gyeongju Expo Park, non è stato solo una dichiarazione d’intenti, ma l’esibizione tangibile di un prodotto funzionante, sebbene racchiuso in una teca di vetro. Una mossa che conferma l’esistenza del progetto e accende i riflettori su una nuova frontiera del design mobile. 🔗 Leggi su Pantareinews.com © Pantareinews.com - Samsung Tri-Fold: il prototipo pieghevole a tre schermi mostra il futuro degli smartphone

