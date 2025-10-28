Samsung Galaxy Z TriFold si mostra per la prima volta dal vivo grazie ai leak
Il nuovo Samsung Galaxy Z TriFold, l'atteso modello di smartphone a doppia piega, si mostra nelle prime immagini e video dal vivo. L'articolo proviene da TuttoAndroid. 🔗 Leggi su Tuttoandroid.net
Leggi anche questi approfondimenti
Scopri tutta la potenza del 5G con Samsung Galaxy S25! Il Samsung Galaxy S25 5G da 256 GB è lo smartphone perfetto per chi cerca prestazioni fluide, ottima fotocamera e spazio per tutto. È In offerta nei negozi #EuronicsCDS: vieni a provarlo! Scopri il val - facebook.com Vai su Facebook
Samsung Galaxy XR ufficiale: è il primo visore basato su piattaforma Android XR - X Vai su X
Samsung Galaxy Z TriFold: il pieghevole del brand che sa sorprendere ancora - Tech Showcase in Corea, il nuovo Galaxy Z TriFold promette di ridefinire i confini del design mobile. Da tecnoandroid.it
Samsung Galaxy Z TriFold: primi scatti reali e design a tripla piega - Emergono le prime foto reali del Samsung Galaxy Z TriFold, con design a doppia cerniera, triplo pannello e layout multitasking: tutti i dettagli dal leak. Lo riporta evosmart.it
Trapelate le prime immagini del Samsung Galaxy Z TriFold: scopriamo com'è - In attesa della presentazione ufficiale prevista nei prossimi giorni, iniziano a trapelare le prime immagini dedicate al pieghevole. Come scrive multiplayer.it