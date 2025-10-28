Sampdoria arriva la decisione del Giudice Sportivo! Squalificato anche un dirigente ecco la motivazione | i dettagli
Sampdoria, provvedimento del Giudice Sportivo: sanzionato il ds blucerchiato Andrea Mancini. Le ultimissime Il Giudice Sportivo ha adottato un provvedimento disciplinare nei confronti di Andrea Mancini, direttore sportivo della Sampdoria, in seguito a un episodio verificatosi negli spogliatoi al termine della partita casalinga contro il Frosinone, conclusasi con il risultato di 1-1. L’organo di giustizia . 🔗 Leggi su Calcionews24.com
