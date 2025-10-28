Sampdoria Abildgaard provato in difesa in avanti Cuni-Coda? La probabile formazione anti Empoli

2025-10-28 08:10:00 Lettori di JustCalcio.com, vi riportiamo in versione integrare l’ultima notizia di Calciomercato.com: I blucerchiati studiano le manovre anti Empoli. Foti ha il dubbio Ferrari, in attacco se partono Coda e Cuni non ci sono alternative per il ruolo di punta in panchina Stasera l’Empoli ospita la Sampdoria in una sfida che per i blucerchiati vale già tantissimo. Dopo un avvio di stagione difficile e il pareggio all’esordio di Salvatore Foti in panchina, subentrato a Donati, la squadra ha bisogno di una vittoria per dare una svolta al proprio cammino. Il nuovo tecnico ha scelto la via della pretattica nella rifinitura della vigilia, alternando uomini e ruoli per mantenere il massimo riserbo sulle scelte definitive. 🔗 Leggi su Justcalcio.com