Salvini vede Orban | Massima sintonia su clandestini e focus su Ue e green deal

(Adnkronos) – È durato un’ora "l’affettuoso incontro" al Mit tra Matteo Salvini e Viktor Orbán. Del vertice tra il leghista e l'alleato ungherese viene fatto trapelare che "è stata l’occasione per fare il punto sulla situazione internazionale, con riferimento alle infrastrutture e agli equilibri geopolitici". Nel faccia a faccia non sono mancati scambi tra altri . 🔗 Leggi su Periodicodaily.com

Meloni ospita Orbán, ma su Kyiv c'è sempre più distanza. Tajani: “Noi diversi da Budapest”. Il governo magiaro critica Report per un servizio sul sovranismo europeo. Domani Orbán vede Salvini - Luca Roberto - facebook.com Vai su Facebook

“Salvini come Kirk”. Genova, Corso Europa. Se il buongiorno si vede dal mattino… Non saranno minacce e violenza a fermare le nostre battaglie di libertà. Paura mai, avanti a testa alta! - X Vai su X

Ucraina, No green deal e critiche all'Ue. Orbán trova in Salvini la sintonia che è mancata con Meloni - "Massima sintonia sul contrasto all'immigrazione clandestina" e "la dura critica al green deal". Da ilfoglio.it

Salvini vede Orban, 'focus su pace e critiche a Ue suicida' - È stata l'occasione per fare il punto sulla situazione internazionale, con riferimento alle infrastrutture e agli equil ... Riporta ansa.it

Incontro Salvini-Orban: dura critica alle politiche suicide Ue - (askanews) – “È durato un’ora l’affettuoso incontro al Mit tra Matteo Salvini e Viktor Orbßn. Lo riporta askanews.it