Salvini vede Orban al Ministero | piena sintonia e le foto davanti al plastico del Ponte sullo Stretto

Oltre un’ora di colloquio al Ministero dei Trasporti tra il ministro Matteo Salvini e il premier ungherese Viktor Orban in visita a Roma da ieri. Un’occasione – definita un incontro affettuoso – per fare il punto sulla situazione internazionale, con riferimento alle infrastrutture e agli equilibri geopolitici”. Nel faccia a faccia non sono mancati scambi tra altri temi come “la pace, la dura critica al green deal e alle politiche suicide dell’Unione europea”. Tra il ministro italiano e il presidente dell’Ungheria viene sottolineata la “massima sintonia sul contrasto all’immigrazione clandestina”, dossier che li accomuna in prima fila a Bruxelles nel chiedere la linea dura sui flussi irregolari. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it © Secoloditalia.it - Salvini vede Orban al Ministero: piena sintonia e le foto davanti al plastico del Ponte sullo Stretto

Altri contenuti sullo stesso argomento

Meloni ospita Orbán, ma su Kyiv c'è sempre più distanza. Tajani: “Noi diversi da Budapest”. Il governo magiaro critica Report per un servizio sul sovranismo europeo. Domani Orbán vede Salvini - Luca Roberto - facebook.com Vai su Facebook

“Salvini come Kirk”. Genova, Corso Europa. Se il buongiorno si vede dal mattino… Non saranno minacce e violenza a fermare le nostre battaglie di libertà. Paura mai, avanti a testa alta! - X Vai su X

Governo, Salvini vede Orban ed è questione di feeling: massima sintonia su clandestini, Unione europea e Green Deal - Il ministro, vicepremier e leader della Lega ha anche invitato il premier ungherese per l’avvio dei lavori del Ponte sullo Stretto: come emerge dalle foto ufficiali, hanno indugiato davanti al plastic ... Da msn.com

Salvini vede Orban, 'focus su pace e critiche a Ue suicida' - È stata l'occasione per fare il punto sulla situazione internazionale, con riferimento alle infrastrutture e agli equil ... Secondo ansa.it

Ucraina, No green deal e critiche all'Ue. Orbán trova in Salvini la sintonia che è mancata con Meloni - "Massima sintonia sul contrasto all'immigrazione clandestina" e "la dura critica al green deal". Lo riporta ilfoglio.it