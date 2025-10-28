Salvini incontra Orbán | Basta con le politiche suicide dell’Europa serve meno potere a Bruxelles
Un incontro definito “ affettuoso ” e denso di contenuti politici quello avvenuto nella mattinata di lunedì tra Matteo Salvini e Viktor Orbán al ministero delle Infrastrutture a Roma. Il leader ungherese, in visita in Italia dopo il faccia a faccia con Giorgia Meloni, è arrivato a Porta Pia alle 11.33, accolto da un caloroso abbraccio con il vicepremier italiano. Un’ora più tardi, allo stesso modo, i due si sono salutati rinnovando la loro intesa politica e personale. Sintonia su sovranità e politiche europee. Secondo una nota della Lega, l’incontro è servito a “fare il punto sulla situazione internazionale, con riferimento alle infrastrutture e agli equilibri geopolitici ”. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it
