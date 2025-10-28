Salvini chiede ancora aiuto a Giorgetti non mi massacrare il ministro | Sugli affitti brevi non ero distratto

Ilfoglio.it | 28 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Salvini fa spuma e Giorgetti fa il bigino. La manovra tocca vette accademiche.  Salvini, Salvinibank, ripete a Giorgetti che con i suoi definanziamenti lo massacra e che alle. Contenuto a pagamento - Accedi al sito per abbonarti. 🔗 Leggi su Ilfoglio.it

salvini chiede ancora aiuto a giorgetti non mi massacrare il ministro sugli affitti brevi non ero distratto

© Ilfoglio.it - Salvini chiede ancora aiuto a Giorgetti, "non mi massacrare". il ministro: “Sugli affitti brevi non ero distratto”

News recenti che potrebbero piacerti

salvini chiede aiuto giorgettiSalvini chiede ancora aiuto a Giorgetti, "non mi massacrare". il ministro: “Sugli affitti brevi non ero distratto” - Il vicepremier leghista bussa ancora alla porta del titolare dell'Economia e compagno di partito ma Giorgetti  risponde con un prontuario per i suoi colleghi ministri. Lo riporta ilfoglio.it

salvini chiede aiuto giorgettiManovra: nuovo attacco di Salvini sulle banche. FdI: 'Chieda a Giorgetti' - Il vicepremier risponde a Patuelli: 'Ogni lamentela è un miliardo in più che chiediamo'. Lo riporta ansa.it

salvini chiede aiuto giorgettiSalvini chiama Giorgetti: “Così com’è non va”. Vertice della Lega sulle modifiche - I malumori sui tagli al Mit e la rottamazione light. Da repubblica.it

Cerca Video su questo argomento: Salvini Chiede Aiuto Giorgetti