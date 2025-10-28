Salvini accoglie Orbán di cosa hanno parlato | guerra immigrazione e il suicidio dell' Ue Poi l' invito ai lavori per il Ponte

Today.it | 28 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Un "affettuoso incontro" per "fare il punto sulla situazione internazionale". Così è stata descritta la visita del premier ungherese Viktor Orbán al ministro delle Infrastrutture Matteo Salvini. Un incontro dove i due politici hanno affrontato diversi temi tra plastici del Ponte sullo Stretto di. 🔗 Leggi su Today.it

Immagine generica

Approfondisci con queste news

Salvini: 'Pronto a precettare lo sciopero per Gaza'. Ma cosa significa, cosa rischiano i manifestanti? (getty) - La protesta nasce come atto di solidarietà verso la popolazione palestinese, colpita da mesi di bombardamenti, vittima di un sistematico genocidio e da un assedio che ha ridotto al minimo le ... Secondo alfemminile.com

Salvini a Livorno, tensione con i manifestanti. Ecco cosa ha risposto. VIDEO - Attimi di tensione a Livorno davanti ai Bagni Pancaldi, dove circa 200 manifestanti hanno contestato Matteo Salvini all’arrivo per un evento elettorale della Lega. Da affaritaliani.it

Cerca Video su questo argomento: Salvini Accoglie Orb225n Cosa