Salvini accoglie Orbán | Amico mio! Sorrisi abbracci e il faccia a faccia sul suicidio dell' Ue

Un "affettuoso incontro" per "fare il punto sulla situazione internazionale". Così è stata descritta la visita del premier ungherese Viktor Orbán al ministro delle Infrastrutture Matteo Salvini. Un incontro dove i due politici hanno affrontato diversi temi tra plastici del Ponte sullo Stretto di. 🔗 Leggi su Today.it

Argomenti simili trattati di recente

L’AdSP Stretto accoglie con orgoglio la nomina di Francesco Rizzo a Presidente dell’Ente, ufficializzata ieri sera dal Vicepresidente del Consiglio e Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, Matteo Salvini. Una conferma che premia il lavoro svolto in questi m - facebook.com Vai su Facebook

Il sindaco PD di Reggio Emilia accoglie con tutti gli onori questo personaggio - che dice anche che i tagliagole islamici “vanno capiti” - e viene dalla stessa pubblicamente umiliato perché ha osato chiedere la liberazione degli ostaggi israeliani? "La perdono, - X Vai su X

Salvini accoglie Orbán: "Amico mio!". Sorrisi, abbracci e il faccia a faccia sul "suicidio dell'Ue" - Immigrazione, infrastrutture e Green deal tra i temi del vertice ... Si legge su today.it