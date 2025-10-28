Salvini accoglie Orbán | Amico mio! Sorrisi abbracci e il faccia a faccia sul suicidio dell' Ue

Today.it | 28 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Un "affettuoso incontro" per "fare il punto sulla situazione internazionale". Così è stata descritta la visita del premier ungherese Viktor Orbán al ministro delle Infrastrutture Matteo Salvini. Un incontro dove i due politici hanno affrontato diversi temi tra plastici del Ponte sullo Stretto di. 🔗 Leggi su Today.it

