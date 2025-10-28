Negli ultimi tempi è sempre più frequente che sui social appaiano immagini di un delfino che nuota nel bacino di fronte a Piazza San Marco: un fenomeno che attira turisti e tour organizzati per immortalare l’animale. Tra i post più commentati figura quello condiviso da Gianluca Penzo sul suo profilo Facebook, dove l’autore scrive “La star della Laguna è tornata! Il delfino di Venezia continua a stupire: salti, giochi e acrobazie in acqua .”. Il delfino “Mimmo”, ormai presenza fissa nel Bacino di San Marco, suscita entusiasmo ma anche preoccupazione. Su Facebook è nato l’appello “Salviamo il delfino!”, lanciato da Cristina Romieri, che invita a non trattarlo come un’attrazione turistica. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - “Salviamo il delfino Mimmo, facciamolo tornare in mare!”: la star della Laguna di Venezia è a rischio, ma c’è chi organizza tour per farsi una foto