Salvatore Bianco chi è il marito di Rita De Crescenzo

Rita De Crescenzo è l’ospite più discussa della prima puntata di Belve, in onda il 28 ottobre su Rai2. Famosissima su Tik Tok, l’influencer posta spesso sui social dei contenuti insieme al marito Salvatore Bianco, diventato popolare quasi quanto lei. Chi è Salvatore Bianco, marito di Rita De Crescenzo. Salvatore Bianco è il marito di Rita De Crescenzo. L’uomo, napoletano come la sua consorte, lavora come ormeggiatore nel porticciolo di Mergellina, ma è molto popolare sui social: sono molti i video in cui appare insieme a Rita, e anche i suoi profili personali vantano moltissimi follower. La coppia ha due figli: il più grande, Rosario, di 26 anni, e Kekko, ancora minorenne. 🔗 Leggi su Dilei.it

