Salvatore Bianco chi è il marito di Rita De Crescenzo
Rita De Crescenzo è l’ospite più discussa della prima puntata di Belve, in onda il 28 ottobre su Rai2. Famosissima su Tik Tok, l’influencer posta spesso sui social dei contenuti insieme al marito Salvatore Bianco, diventato popolare quasi quanto lei. Chi è Salvatore Bianco, marito di Rita De Crescenzo. Salvatore Bianco è il marito di Rita De Crescenzo. L’uomo, napoletano come la sua consorte, lavora come ormeggiatore nel porticciolo di Mergellina, ma è molto popolare sui social: sono molti i video in cui appare insieme a Rita, e anche i suoi profili personali vantano moltissimi follower. La coppia ha due figli: il più grande, Rosario, di 26 anni, e Kekko, ancora minorenne. 🔗 Leggi su Dilei.it
Scopri altri approfondimenti
Ringraziamo tutti coloro che ieri hanno partecipato alla presentazione del libro di Salvatore Bianco "Fate presto. L'emergenzialismo come fase estrema del neoliberismo" edito da Rogas. - facebook.com Vai su Facebook
Salvatore Bianco, chi è il marito di Rita De Crescenzo - Sposato con la tik toker Rita De Crescenzo, Salvatore Bianco è a sua volta molto popolare sui social: chi è e cosa fa nella vita ... Da dilei.it
Chi è Salvatore Bianco, marito di Rita De Crescenzo - Salvatore Bianco: la biografia, la carriera, la vita privata e tutte le curiosità sul marito di Rita De Crescenzo. Riporta donnaglamour.it