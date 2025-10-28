Salute | online Mille Storie il vodcast dei pazienti che raccontano la vita oltre la Sm

(Adnkronos) – Parte da Torino il racconto della sclerosi multipla attraverso i protagonisti del vodcast ‘Mille Storie’. È online il primo delle 5 brevi video interviste documentaristiche, della durata di 15 minuti, realizzate in altrettante città italiane che hanno per protagonista il dialogo tra un paziente e un neurologo. Mentre il paziente condivide la sua . 🔗 Leggi su Periodicodaily.com