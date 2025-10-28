Salute | online Mille Storie il vodcast dei pazienti che raccontano la vita oltre la Sm
(Adnkronos) – Parte da Torino il racconto della sclerosi multipla attraverso i protagonisti del vodcast ‘Mille Storie’. È online il primo delle 5 brevi video interviste documentaristiche, della durata di 15 minuti, realizzate in altrettante città italiane che hanno per protagonista il dialogo tra un paziente e un neurologo. Mentre il paziente condivide la sua . 🔗 Leggi su Periodicodaily.com
Argomenti simili trattati di recente
Sono online i corsi di sicurezza e salute nei luoghi di lavoro in programma nel mese di Dicembre! Prenota ora: https://www.entebilaterale.vr.it/it/s/index.jsp - facebook.com Vai su Facebook
Salute mentale nei giovani: partecipa al progetto OPEN, compilando il questionario online iniziale rivolto a tutti i giovani dai 12 ai 35 anni. Il programma innovativo di screening (gratuito e accessibile online) è attivato dal @DBBS_UNIPV #unipvhttps://unipv.n - X Vai su X
Salute: online Mille Storie, il vodcast dei pazienti che raccontano la vita oltre la Sm - Pubblicato il primo dei 5 episodi dell’iniziativa realizzata da Merck con il contributo di Aism e Sin ... Riporta adnkronos.com
Mille storie: un vodcast sulla sclerosi multipla - Un dialogo fra pazienti e neurologici che affronta diversi temi: dalla genitorialità, al lavoro, allo sport, alle relazioni ... Si legge su corriere.it
'Mille Storie', la vita con la sclerosi multipla in un vodcast con Sin e Aism - Nasce da questo intento il vodcast ‘Mille Storie’, realizzato da Merck Italia con i pa ... Segnala lagazzettadelmezzogiorno.it