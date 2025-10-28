Salute Limongelli Regione Campania | Amiloidosi cardiaca patologia non così rara
(Adnkronos) – “L’amiloidosi cardiaca è una patologia rara, ma non tanto quanto pensassimo fino a qualche anno fa e di cui fanno parte tante patologie diverse, perché tante sono le proteine che possono ‘mal ripiegarsi’, ossia fibrillare, e precipitare nei tessuti”. Così Giuseppe Limongelli, direttore del Centro di Coordinamento Malattie Rare della Regione Campania, all’incontro . 🔗 Leggi su Periodicodaily.com
