Salta la Supercoppa di volley in Arabia Giannelli al veleno | Che barzelletta

Gazzetta.it | 28 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Il capitano di Perugia e della Nazionale sui social si ribella all'idea di recuperare la partita durante le vacanze natalizie: "Perché già giochiamo poco.". 🔗 Leggi su Gazzetta.it

salta la supercoppa di volley in arabia giannelli al veleno che barzelletta

© Gazzetta.it - Salta la Supercoppa di volley in Arabia. Giannelli al veleno: "Che barzelletta"

Scopri altri approfondimenti

salta supercoppa volley arabiaSalta la Supercoppa di volley in Arabia. Giannelli al veleno: "Che barzelletta" - Il capitano di Perugia e della Nazionale sui social si ribella all'idea di recuperare la partita durante le vacanze natalizie: "Perché già giochiamo poco... Secondo gazzetta.it

Volley, posticipata la disputa della Supercoppa Italiana in Arabia Saudita - Ci sono delle novità in relazione alla disputa dell'edizione 2025 della Supercoppa Italia di volley. Segnala oasport.it

salta supercoppa volley arabiaNuovo boom del volley e l’Italia ora sbarca in Arabia: grande attesa per la Supercoppa maschile - Tra tre settimane il viaggio della pallavolo italiana porterà la sua eccellenza nel cuore del Medio Oriente. Riporta tuttosport.com

Cerca Video su questo argomento: Salta Supercoppa Volley Arabia