Salta la Supercoppa di volley in Arabia Giannelli al veleno | Che barzelletta
Il capitano di Perugia e della Nazionale sui social si ribella all'idea di recuperare la partita durante le vacanze natalizie: "Perché già giochiamo poco.". 🔗 Leggi su Gazzetta.it
A seguito della Nota Stampa diramata dalla Lega Pallavolo Serie A, informiamo che la Supercoppa 2025 è stata posticipata a data da destinarsi, durante il periodo natalizio. Seguiranno aggiornamenti nei prossimi giorni. #BlockDevils - facebook.com Vai su Facebook
