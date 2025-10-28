Salerno spacciatore fermato sul lungomare con hashish e 1.200 euro | in Questura aggredisce i poliziotti

Un cittadino extracomunitario è stato arrestato dalla Polizia a Salerno per spaccio di droga e resistenza dopo una segnalazione anonima. 🔗 Leggi su Notizie.virgilio.it

salerno spacciatore fermato sul lungomare con hashish e 1200 euro in questura aggredisce i poliziotti

Salerno, spacciatore fermato sul lungomare con hashish e 1.200 euro: in Questura aggredisce i poliziotti

