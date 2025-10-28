Salerno Rione Carmine | via tutte le panchine dalla piazza

Tempo di lettura: < 1 minuto Sono state tolte del tutto le panchine che erano situate sul sagrato davanti alla chiesa del madonna del Carmine in piazza Bolognini. Utilizzate in mdo improrio da senza fissa dimora che non solo le avevano trasformate in bivacchi notturni, ma anche per stazionare creando spesso disagio e fastidio ai residenti le panchine sono state prima ridotte da cinque a tre, dopo un sopralluogo dell’ex sindaco Vincenzo De Luca e poi oggi sono scomparse del tutto. Ma l’eliminazione totale ha creato qualche disagio e anche qualche malcontento. L'articolo proviene da Anteprima24. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

