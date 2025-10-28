Salerno conferenza stampa di presentazione di LDO

Salerno si prepara a celebrare i trent’anni di Linea d’Ombra Festival. Giovedì 30 ottobre 2025, alle ore 10.30, nella Sala del Gonfalone di Palazzo di Città, si terrà la conferenza stampa di presentazione della XXX edizione del Festival, organizzato dall’ Associazione SalernoInFestival ETS e diretto da Peppe D’Antonio e Boris Sollazzo. Il programma è definito: proiezioni cinematografiche in concorso e fuori concorso, laboratori e masterclass, talk, convegni, grandi incontri ed eventi live dedicati al cinema e alla musica animeranno la città di Salerno dall’ 8 al 15 novembre, in un’edizione che rappresenta un traguardo importante e si preannuncia ricca di stimoli. 🔗 Leggi su Zon.it

