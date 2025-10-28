Salerno arresto per spaccio e resistenza a pubblico ufficiale

Nel pomeriggio del 26 ottobre gli agenti della Polizia di Stato della Questura di Salerno hanno proceduto all’ arresto di un cittadino extracomunitario per il reato di spaccio di sostanze stupefacenti e resistenza a pubblico ufficiale. Su una segnalazione anonima che indicava la presenza di una persona dedita allo spaccio all’interno dell’isola pedonale sita in via Lungomare Trieste, veniva individuato l’uomo, seduto su una panchina. A seguito di perquisizione personale si rinveniva una bustina di cellophane contenente marijuana del peso di circa 2,11 gr. ed un pezzo di hashish del peso di 30,51 gr. 🔗 Leggi su Zon.it © Zon.it - Salerno, arresto per spaccio e resistenza a pubblico ufficiale

