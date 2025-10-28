Velluto e verde bosco: Demi Moore, a New York per partecipare al New Yorker Festival, ha sfoggiato due dei principali trend autunnali “confezionali” in un outfit iconico, un tailleur con giacca sahariana firmato Saint Laurent. Demi Moore in tailler di velluto verde bosco a Manhattan. L’attrice 62enne è stata fotografata per le strade di Manhattan con il fido cagnolino Pilaf tra le braccia, avvolta in un look della collezione pre-fall 2025 con cui lo stilista Anthony Vaccarello ha riproposo la Saharienne, un modello iconico creato dal fondatore Yves Saint Laurent nel 1967. Il taglio della giacca, ispirata allo stile safari, è inconfondibile: lunga sino alle cosce, stretta in vita da una cintura, nella versione i velluto ha colletto e tasche bene definiti. 🔗 Leggi su Amica.it

© Amica.it - Sahariana in velluto: Demi Moore incarna l’eleganza autunnale di Saint Laurent