Safe Halloween | sequestrate oltre 17 mila decorazioni e maschere in Bergamasca

L’OPERAZIONE. La Guardia di Finanza di Bergamo ha sequestrato oltre 17 mila articoli di Halloween non conformi agli standard di sicurezza e segnalato sei persone alla Camera di Commercio. 🔗 Leggi su Ecodibergamo.it © Ecodibergamo.it - «Safe Halloween»: sequestrate oltre 17 mila decorazioni e maschere in Bergamasca

