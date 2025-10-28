Sacco Eso | Su ictus strategie più efficaci per riaprire vasi occlusi

Roma, 28 ott. (Adnkronos Salute) - "Il campo dell'ictus è estremamente vasto. Nella gestione dell'ictus acuto, stiamo assistendo a progressi continui: oggi disponiamo di strategie sempre più efficaci per riaprire i vasi occlusi. Una delle principali novità introdotte recentemente in Italia è l'arrivo di un nuovo farmaco, il tenecteplase. Rispetto al farmaco utilizzato tradizionalmente nella terapia dell'ictus, il tenecteplase presenta una modalità di somministrazione molto più semplice e, come dimostrano gli studi clinici, può offrire vantaggi in termini di ricanalizzazione, con un minore rischio di sanguinamento.

